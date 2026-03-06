Emiliano Martinez dans le viseur de la Fédération anglaise pour promotion de paris sportifs

Le footballeur le plus détesté de France est dans l’œil du cyclone en Angleterre. Gardien exceptionnel et toujours titulaire avec Aston Villa, Emiliano Martinez pourrait néanmoins être sanctionné par la Fédération anglaise de football dans les prochains mois. Très vigilante face à toutes les dérives liées aux paris sportifs, la FA a le portier argentin dans son viseur selon les dernières informations de The Athletic. A en croire les informations du média anglophone, le portier de 33 ans semble enfreindre les règles de la Fédération anglaise de football concernant la promotion des sociétés de paris.

Selon un communiqué de presse de « bplay », un site de paris sportifs argentin, Martinez est devenu ambassadeur de la marque il y a plus d’un an et demi. En Angleterre, les joueurs ont l’interdiction de promouvoir des activités de paris sportifs. A titre de comparaison, Yerri Mina, ancien joueur d’Everton, avait écopé d’une amende de plus de 10 000 euros pour avoir figuré dans une publicité télévisée en Colombie pour la société de paris colombienne Betjuego. Reste à savoir si l’addition sera salée pour Martinez alors qu’une enquête a été ouverte.