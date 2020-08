Barça : Bartomeu a sondé Ronald Koeman

L'éviction de Quique Setién du poste d'entraîneur du FC Barcelone semble être imminente après l'humiliation contre le Bayern (8-2). Une liste de prétendants à sa succession a été évoquée, avec le nom de Ronald Koeman en tête. L'actuel sélectionneur des Pays-Bas serait la cible prioritaire de club catalan.

Thierry Henry a aussi été évoqué, les pistes d'anciens joueurs semblent s'activer. Et Koeman en est un lui aussi. Ces dernières heures, Josep Bartomeu aurait lancé les discussions avec le technicien néerlandais. Comme le rapporte Sport, le président du Barça aura lui-même sonder celui qui est toujours sous contrat avec les Oranjes et qui prépare le prochain Euro. Reste à savoir si la fédération est prête à le libérer mais surtout si l'ancien blaugrana est vraiment intéressé par le poste et la pression qui en découle.