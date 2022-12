Le Barça fait la guerre aux supporters de l’Espanyol

Le Derby de Barcelone qui doit avoir lieu demain, à 14h, au Camp Nou, et sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato, a déjà fait couler beaucoup d’encre. À quelques heures du coup d’envoi, la tension monte entre les deux clubs voisins. Normalement suspendu pour les trois prochaines rencontres de Liga après un pétage de plombs, Robert Lewandowski a finalement été autorisé, par le Tribunal central contentieux de Madrid, à faire son retour dès ce samedi face à l’Espanyol. Une décision qui a fait enrager les Péricos.

L’autre club de Barcelone «considère que cette décision de dernière minute conditionne totalement cette journée, qui a débuté hier jeudi, et la préparation de l’équipe pour ce match. Le RCD Espanyol comprend que c’est un grief et une injustice compte tenu des précédents avec d’autres clubs». Pour ne rien arranger après cet épisode, l’Espanyol vient d’annoncer avoir été informé par le FC Barcelone que «les supporters individuels ayant acheté des billets et portant des vêtements à l’effigie du RCDE ne seront pas autorisés à entrer dans le Spotify Camp Nou». Echaudé, l’Espanyol compte répliquer au match retour. «Par conséquent, nous agirons de manière réciproque lors du match retour», a fait savoir le club perico. Ambiance.

