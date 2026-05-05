Le probable retour de José Mourinho au Real Madrid fait marrer toute la Catalogne !

Ce qui paraissait impossible est peut-être en train de se produire. Souvent cité concernant un éventuel retour au Real Madrid, José Mourinho va-t-il réellement succéder au très critiqué Alvaro Arbeloa ? Selon les derniers échos en provenance de la Avenida Concha Espina, Florentino Pérez souhaite piloter le dossier du futur entraîneur de la Casa Casa et le patron des Merengues aurait deux favoris : Jürgen Klopp et José Mourinho. Sauf que l’Allemand ne serait finalement pas si chaud que ça, tandis que le Special One n’attendrait que le feu de son ami Pérez. Coach réputé pour son caractère, le Lusitanien serait considéré comme la solution idoine pour recadrer les divas madrilènes.

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À la veille du déplacement à Famalicão, José Mourinho préférait pourtant botter en touche au moment où des rumeurs assuraient que des contacts avaient été établis entre Pérez et celui qui a entraîné le Real Madird de 2010 à 2013. «Non, personne du Real Madrid ne m’a contacté, je peux te l’assurer. Je suis dans le football depuis trop longtemps, tout comme toi dans le journalisme, et nous sommes habitués à ce genre de choses, mais rien venant du Real Madrid. (…) Rien. Je ne peux rien dévoiler. J’ai déjà dit à votre collègue que concernant le Real Madrid, rien à signaler, et concernant Benfica, vous connaissez déjà la situation. J’ai encore un an de contrat avec Benfica, et c’est tout».

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Mourinho ne fait plus peur

Un démenti qui n’a pas calmé les rumeurs, loin de là. Sans surprise, l’annonce du potentiel come-back de Mourinho dans la capitale espagnole a également fait réagir en Catalogne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette information ne donne pas vraiment la chair de poule aux Catalans. À l’heure où le FC Barcelone est très bien parti pour remporter la 29e Liga de son histoire, beaucoup considèrent que le rival merengue ferait un grand pas en arrière en rappelant le Portugais. « Si le Real Madrid recrute Mourinho, ce sera une nouvelle victoire pour le Barça de Flick. Une autre conséquence de la domination qu’il a exercée sur le territoire national et de la façon dont il l’a surpassé. Qu’en 2026, face à la supériorité du Barça de Flick, on envisage de revenir vers Mourinho… », a déclaré le journaliste spécialiste du Barça, Lluis Flaquer, au micro de la Cadena SER.

« Mourinho s’est clairement trompé dans le choix de ses projets et il se pourrait bien qu’il fasse de même en rejoignant le Real Madrid. Tottenham, United, Rome… Cela fait onze ans qu’il n’a pas remporté de championnat. C’est vrai qu’il a remporté des titres européens et qu’il reste un très bon entraîneur, mais je ne le vois pas faire », a surenchéri Bruno Alemany, autre journaliste de la SER basé à Barcelone. De son côté, la Vanguardia va jusqu’à affirmer que, pour mettre fin à la domination de Flick et de ses jeunes pousses, Pérez va rappeler un entraîneur qui n’a pas connu une folle réussite lorsqu’il était sur le banc de la Casa Blanca.

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«Revenez s’il vous plait !»

« Son nom refait surface comme candidat pour prendre les rênes du banc du Bernabéu la saison prochaine. Bien qu’il soit davantage un souhait d’une partie des fidèles madridistes que l’objectif principal de la direction du club, il est curieux de constater que, loin de paraître anachronique, celle-ci s’accroche à Mou, âgé de 63 ans, comme une carte d’avenir pour contrer le jeune Barça de Flick et Lamine Yamal. Son passage sur le banc blanc a-t-il été un succès si retentissant qu’on s’en souvienne avec tant de force ? Pas du tout. En trois saisons, il a remporté trois titres : la Copa del Rey (2010-2011), la Liga (2011-2012) et la Supercoupe 2012. En Ligue des Champions, il s’est toujours arrêté en demi-finale. Ses expériences suivantes n’ont pas non plus été dignes d’intérêt. Bien au contraire. Il a remporté deux titres avec Chelsea (la Premier League et la Carabao Cup), trois avec Manchester United (la Community Shield, la Carabao Cup et l’Europa League), aucun avec Tottenham et un avec l’AS Rome (la Ligue des conférences 2021-2022). Rien depuis. Il n’a pas triomphé à Fenerbahçe ni à Benfica. »

Enfin, le site d’information catalan Cronica Global va même jusqu’à demander au Special One de revenir à Madrid. « Revenez s’il vous plait ! (…) Mourinho n’est plus l’entraîneur qui inspirait le respect dans son vestiaire, chez ses adversaires et auprès des supporters du monde entier. Il est éloigné du plus haut niveau depuis des années et son dernier grand succès remonte à une Ligue Conférence remportée avec la Roma en 2022. (…) Son caractère reste intact, mais son profil d’entraîneur suscite déjà davantage de scepticisme. Le Real Madrid a besoin d’un électrochoc, certes, mais pas d’un séisme. (…) Du point de vue du Barça, ce serait un retour aussi excitant que périlleux : Mourinho userait Madrid, mais mettrait aussi à rude épreuve le quotidien du club. Si Florentino envisage réellement cette option, c’est que le désespoir l’emporte sur la planification. Et éteindre un incendie avec de l’essence n’est jamais une bonne idée. Le Barça de Hansi Flick a déjà fait beaucoup de mal à la capitale. » S’il est nommé par Florentino Pérez, José Mourinho fera-t-il mentir les Catalans ?