AC Milan : un phénomène de 15 ans affole déjà les compteurs

L’AC Milan tient peut-être l’un des nouveaux grands talents de son centre de formation. Né en 2011, Akram Jadid impressionne par sa précocité et s’entraîne déjà avec les catégories supérieures du club, entre les U18 et la Primavera. Selon La Gazzetta dello Sport, le jeune attaquant aurait inscrit près de 700 buts depuis ses débuts, un décompte tenu par sa sœur Yasmine. Des chiffres évidemment gonflés par ses premières années dans le football de jeunes, mais sa production reste remarquable depuis son passage au football à onze : lors de la saison 2024-2025, il avait inscrit 32 buts en 32 rencontres, contre 22 pour Francesco Camarda au même âge. La saison dernière, Jadid a évolué avec les U16 avant de redescendre ponctuellement avec les U15, avec lesquels il a remporté le titre national en marquant lors de la finale gagnée 2-0 contre Empoli. Ses performances lui permettent désormais de côtoyer l’équipe première dirigée par Ruben Amorim, même si Milan entend poursuivre progressivement son développement.

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Italo-Marocain né en Italie d’une famille marocaine, Jadid est un pur supporter rossonero et avait même préféré Milan à l’Inter lorsqu’il était enfant. Repéré alors qu’il évoluait à Voluntas Montichiari, il a rejoint l’académie milanaise en 2018. Capable d’évoluer comme numéro 10 ou sur l’aile gauche, il se distingue par sa vitesse sur les premiers mètres, ses dribbles, son aisance des deux pieds et surtout son instinct devant le but. Son histoire est également liée au football : son père Rachid a évolué jusqu’en Serie D et son oncle Abderazzak Jadid a été joueur professionnel en Italie. Sur le plan international, Akram a déjà choisi de représenter le Maroc chez les jeunes. L’Italie suit également son évolution, mais Jadid ne possède actuellement que la nationalité marocaine et ne pourra demander la nationalité italienne qu’à sa majorité.