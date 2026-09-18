Bundesliga : avec une masterclass d’Olise, le Bayern Munich étrille l’Union Berlin

Le Bayern Munich n’a fait qu’une bouchée de l’Union Berlin lors de cette 4e journée de Bundesliga. Musiala a lancé le festival d’une frappe sèche dès la 18e minute, avant que Harry Kane ne transforme un penalty obtenu par Olise pour inscrire son 100e but en Bundesliga (2-0, 39e). Le Français s’est ensuite invité à la fête avec une superbe frappe du gauche juste avant la pause (3-0, 43e). Au retour des vestiaires, Kane s’est offert un doublé de la tête sur un centre parfait d’Olise (55e), avant que Saibari, entré en jeu quelques minutes plus tôt, ne participe également au festival munichois (5-0, 70e).

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Mais l’homme de la soirée se nomme Olise. Déjà buteur et impliqué sur deux autres réalisations, l’international français a complètement fait exploser l’Union en fin de rencontre. À la 73e minute, il a parfaitement contrôlé une longue ouverture de Bischof avant d’éliminer le gardien et de conclure avec l’aide de la barre transversale. Trois minutes plus tard, Olise a complété son triplé d’une nouvelle frappe gagnante du gauche, encore servi par Bischof (7-0, 76e). Une prestation XXL pour le Français et une démonstration du Bayern, qui prend provisoirement les commandes de la Bundesliga.