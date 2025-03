ASSE : Augustine Boakye absent jusqu’à la fin de la saison

Saint-Étienne devra composer sans Augustine Boakye pour le reste de la saison. Le milieu de terrain ghanéen a été opéré d’une cheville et manquera la course au maintien. C’est Eirik Horneland qui a annoncé la nouvelle. Boakye s’est blessé à l’entraînement en début de semaine. Un coup dur pour les Verts, d’autant plus qu’il avait réalisé un mois de janvier convaincant avec trois buts inscrits.

La suite après cette publicité

Avant d’affronter le PSG ce samedi, un match à l’issue duquel les Parisiens pourraient être sacrés champions de France, l’ASSE doit aussi composer avec plusieurs incertitudes. Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek sont incertains, mais une bonne nouvelle vient équilibrer la situation : Ben Old pourrait effectuer son retour après cinq mois d’absence, en raison d’une entorse au genou.

Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt et jusqu’à 100€ de bonus pour votre première inscription avec le code FM10. Victoire 4-0 du PSG face à l’ASSE ! Pariez dès maintenant et tentez de gagner jusqu’à 830€.