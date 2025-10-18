PL : guidé par Erling Haaland, Manchester City bat Everton et prend la tête

Manchester City recevait Everton à l’Etihad Stadium pour la suite de cette 8e journée de Premier League. Une rencontre qui marquait les retours de blessure de Rayan Cherki, d’Omar Marmoush et de Mateo Kovacic dans le groupe de Pep Guardiola. Face à la formation de David Moyes, qui était privée de Jack Grealish, les Cityzens ont fait le travail et se sont imposés (2-0), grâce au 10e et 11e but d’Erling Haaland en championnat cette saison. Un 5e succès en 8e journée qui permet aux Skyblues de prendre la tête du classement de Premier League, en attendant Fulham-Arsenal (18h30).

Dans les autres rencontres, Bournemouth a été tenu en échec par Crystal Palace (3-3), dans une rencontre spectaculaire à Selhurst Park. Pourtant, la formation d’Andoni Iraola menait 0-2 à la mi-temps grâce à un doublé de l’ex-Lorientais Eli Junior Kroupi. Mais Jean-Philippe Mateta, sur un nuage après son premier but avec l’Équipe de France, inscrivait deux buts en cinq minutes pour permettre à Palace de recoller au score. En fin de match, Ryan Christie pensait donner la victoire aux Cherries. Mais Mateta, encore lui, s’est offert un triplé à la 97e minute, sur penalty, pour offrir le point du nul aux locaux. Dans le même temps, Brighton a battu Newcastle (2-1), pendant que Burnley - porté par ses Français Lesley Ugochukwu et Loum Tchaouna - a décroché un deuxième succès en PL en s’imposant contre Leeds (2-0). Enfin, le Sunderland de Régis Le Bris a dominé Wolverhampton, bon dernier avec aucune victoire (2-0).

Les résultats du multiplex de 16h :

Manchester City 2–0 Everton : Erling Haaland (58e, 63e).

Crystal Palace 3-3 Bournemouth : Jean-Philippe Mateta (64e, 69e et 90e+7 s.p) / Eli Junior Kroupi (7e, 38e) et Ryan Christie (89e).

Brighton 2-1 Newcastle : Danny Welbeck (41e et 84e) / Nick Woltemade (76e).

Burnley 2-0 Leeds : Lesley Ugochukwu (18e) et Loum Tchaouna (68e).

Sunderland 2-0 Wolverhampton : Nordi Mukiele (16e) et Ladislav Krejci (90e+2).