JT Foot Mercato : le Real Madrid prépare un mercato XXL

Les grandes ambitions du Real Madrid

Selon AS, l’ailier gauche de l’Athletic Bilbao Nico Williams plaît énormément au Real Madrid. Presse madrilène et catalane se rejoignent d’ailleurs sur cette information. AS explique que récupérer un joueur avec un tel potentiel de 21 ans gratuitement, car son contrat s’achève en juin, chauffe particulièrement la direction merengue. Mais Bilbao ne l’entendrait pas de cette oreille et souhaiterait prolonger son joueur juste histoire de récupérer une indemnité de transfert, sans le bloquer en cas d’offre intéressante. Pour le moment sa clause libératoire est fixée à 50 M€, en cas de prolongation, ce prix sera rehaussé. Deux autres joueurs sont dans le viseur du Real Madrid pour la saison prochaine, deux joueurs du Bayern Munich : Jamal Musiala et Alphonso Davies. Selon Bild, la prolongation de Musiala est tout sauf évidente. Le Bayern va essayer de le convaincre avec un salaire de 8 M€ par an. Son contrat prend fin en juin 2026. Pour ce qui est d’Alphonso Davies, l’arrière gauche canadien semble prêt à quitter le Bayern Munich et serait emballé par le projet ibérique. Selon Relevo, la cellule de recrutement du Real considère sa venue comme acquise. Cette arrivée sonnerait la fin de l’aventure madrilène pour Ferland Mendy qui peine toujours à se débarrasser de ses blessures.

La suite après cette publicité

Benzema s’éclate en Arabie saoudite

Karim Benzema s’est très bien acclimaté à son nouveau club d’Al-Ittihad ! Il a déjà trouvé le chemin des filets 8 fois en 11 matchs pour 4 passes décisives. Et visiblement, il ne regrette pas son choix d’avoir rejoint la Saudi Pro League, c’est en tout cas ce qu’il a déclaré lors du Misk Global Forum. «Je suis très heureux d’être en Arabie Saoudite parmi ce grand peuple qui aime le sport. Je suis venu au Royaume d’Arabie saoudite non seulement pour jouer au football, mais pour un projet sportif immense et géant. Au début, j’ai été surpris par ce grand amour et cet accueil lors de mon arrivée (…). Les fans sont aimants, passionnés, ils nous donnent de l’enthousiasme, et nous faisons de notre mieux pour les rendre heureux.» Il se sent également bien dans son nouveau pays, l’Arabie Saoudite qu’il porte déjà en très haute estime ! «L’Arabie saoudite est mon deuxième pays, et les gens ici sont formidables, aiment le football et ont beaucoup de passion.» Des déclarations qui vont faire plaisir au peuple saoudien !

À lire

PSG : Kylian Mbappé a renoncé à 80 M€

Parker s’explique sur son rôle à l’OL

La semaine dernière, Tony Parker nous apprenait que le président de l’Olympique Lyonnais John Textor souhaitait le voir s’impliquer dans l’organigramme d’Eagle Football, propriétaire de l’OL. Une révélation qui a provoqué la colère de certains supporters lyonnais et notamment les Bad Gones ! Le groupe ultra lyonnais a déployé deux banderoles anti-Parker pour faire comprendre à Textor que l’idée d’une prise de fonction de l’ancienne star des San Antonio Spurs à l’OL n’en était pas une bonne… De passage sur BFM Business jeudi, Tony Parker en a profité pour éclaircir ses propos de la semaine dernière et en dire plus sur son rôle. «Il m’avait demandé d’aller au match et avait émis le souhait que je revienne dans le board d’Eagle, de l’OL. J’ai dit que je pouvais aider mais je ne peux pas contrôler les journalistes qui font des raccourcis et disent que je vais devenir président ou président-délégué. Je n’ai jamais dit ça. Je vais donner des conseils dans le board. S’il faut aller parler aux joueurs… En aucun cas, je ne serai là au quotidien, ni ne serai président ou président-délégué. Ce ne sera pas mon rôle à l’OL.»