AS Monaco : le transfert de Lamine Camara à Chelsea a capoté !

Encore un sacré rebondissement en ce deadline day ! Tout semblait bouclé pour le transfert de Lamine Camara à Chelsea. Les Blues avaient effectivement trouvé un accord avec l’AS Monaco plus tôt dans la soirée, pour un montant dépassant les 50 millions d’euros. Le joueur lui avait déjà donné son accord aux Blues, très tenté par le challenge proposé par les Londoniens.

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Mais les Monégasques ont finalement fermé la porte, alors que tout était prêt pour que le joueur signe son contrat de 6 ans avec les pensionnaires de Stamford Bridge. C’est ce qu’indique le journaliste Fabrizio Romano. Les décideurs de l’AS Monaco ont ainsi mis fin au dossier, annulant le transfert de l’international sénégalais.

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Chelsea est furieux

Une annulation au tout dernier moment qui a rendu fous de rage les dirigeants de Chelsea, qui avaient besoin de Lamine Camara pour renforcer leur milieu de terrain. Notamment suite au départ d’Enzo Fernandez à Manchester City, qui vient d’être officialisé par les Skyblues.

Et la nuit n’est pas terminée pour l’AS Monaco, qui a besoin de vendre vis-à-vis de la DNCG. Alors qu’il semblait avoir lui aussi capoté, le transfert de Folarin Balogun à Everton reste d’actualité et pourrait se conclure dans les minutes à venir grâce à une règle qui permet aux clubs anglais d’encore conclure des deals une heure après la fin officielle du mercato. La nuit risque donc d’être longue dans les bureaux monégasques.