PSG : Mauricio Pochettino laisse planer le doute pour Paul Pogba

Le mercato du Paris Saint-Germain a démarré sur les chapeaux de roues avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Mais le club de la capitale ne compte pas s'arrêter là et les rumeurs sont de plus en plus nombreuses concernant une arrivée de Paul Pogba chez les Rouge-et-Bleu. Interrogé par Le Parisien, Mauricio Pochettino s'est livré sur le sujet. Et pour le coach parisien, pas question de parler de joueurs qui ne jouent pas au PSG.

«Je ne donne pas de nom. Je n’aime pas parler de joueurs qui appartiennent à d’autres équipes. Le club travaille en toute discrétion, réalisant de bonnes choses. À la fin du mercato, nous verrons qui seront les nouveaux joueurs, s’il y en a, et nous verrons quels joueurs partiront de l’équipe», a déclaré le technicien argentin. Le feuilleton peut donc continuer.