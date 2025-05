OM : la réponse amère de Roberto De Zerbi aux journalistes

Cette qualification de l’OM en Ligue des Champions, c’est aussi un pied de nez de Roberto De Zerbi à ses détracteurs. C’était en tout cas le sens des propos de l’Italien en conférence de presse ce soir après la victoire de ses hommes contre Le Havre (3-1). Le technicien de 45 ans a rappelé qu’il avait dû faire face à certains vents contraires cette saison.

«Finir deuxième avec tout ce qui est arrivé : un groupe parfois remanié, des polémiques d’arbitrage, des choses qui ont été inventées par les journalistes… désolé, ça serait plus qu’un miracle de terminer 2e, derrière le PSG, a estimé RDZ. Vous avez peut-être sous-estimé ce qu’on a fait : on a baissé les salaires, on n’a pas dépensé comme les autres sur le mercato… il faut se rendre compte du travail effectué.»