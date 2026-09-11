Trabzonspor recrute Eddy Doué, le cousin de Désiré

Chez les Doué, le football est une affaire de famille. On connaît tous Désiré, qui évolue au Paris Saint-Germain et en équipe de France. Il y a aussi son frère Guéla, qui a quitté Strasbourg pour Leverkusen cet été. En revanche, on connaît un peu moins Eddy, leur cousin. Passé par le PSG, qu’il a quitté il y a six mois, le milieu de terrain a rejoint Estrela Amadora au Portugal.

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Utilisé à 5 reprises cette saison, celui qui a déjà délivré 3 assists a récemment tapé dans l’œil de Trabzonspor et d’Istanbul BB. Ce vendredi, Fanatik révèle que c’est Trabzonspor qui a remporté ce bras de fer. Le club turc, qui a attiré 14 recrues cet été, a déjà sécurisé sa signature pour janvier 2027. Une nouvelle étape dans la carrière du Franco-Ivoirien, qui va pouvoir rejoindre la Süper Lig cet hiver.