L'OGC Nice veut tenter le joli coup Eddie Nketiah

Les amateurs de foot anglais le connaissent bien. Eddie Nketiah est ainsi considéré, depuis quelques années déjà, comme l'un des joueurs les plus prometteurs du Royaume-Uni. Arrivant en fin de contrat avec Arsenal et disposant de belles touches en Allemagne, Eddie Nketiah (22 ans) ne devrait cependant pas faire long feu avec les Gunners. Seulement utilisé à deux reprises en Carabao Cup (2 buts), il n'est pas apparu en Premier League cette saison et ronge son frein.

Ainsi malgré la volonté de Mikel Arteta de le conserver, le jeune talent anglais a refusé dernièrement une proposition de prolongation selon le Daily Mail. Désirant avoir la possibilité de jouer davantage, Eddie Nketiah aurait d'ailleurs expliqué au club qu'il comptait partir cet été. Le Borussia Mönchengladbach serait le favori pour rallier le jeune anglais pour le moment tandis que Crystal Palace est aussi sur les rangs.

Nketiah veut du temps de jeu

Ce n'est pas tout. Selon le sérieux média The Athletic, l'OGC Nice est aussi dans la course. L'écurie de la Côte d'Azur envisage très sérieusement de passer à l'action, avec du concret et une proposition de contrat pour l'attaquant britannique. Le joueur a déjà fait savoir qu'il privilégiera une destination où il aura du temps de jeu, quitte à s'asseoir sur un joli chèque.

La publication anglophone n'en dit pas plus, mais évoque aussi des intérêts en Italie pour le joueur de 22 ans. Avec Andy Delort et Amine Gouiri aux avant-postes l'effectif de Christophe Galtier semble plutôt bien fourni sur le papier, mais qui-sait, un départ de l'un des deux, et surtout du deuxième, est très vite arrivé...