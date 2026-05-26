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CdM 2026, Espagne : le père d’Ansu Fati ne comprend pas l’absence de son fils

Par Samuel Zemour
1 min.
Ansu Fati avec Monaco @Maxppp

Ansu Fati ne disputera pas la Coupe du Monde 2026. Malgré une fin de saison convaincante en prêt à l’AS Monaco, le joueur formé au FC Barcelone n’a finalement pas été retenu par le sélectionneur Luis de la Fuente. Une décision qui a provoqué la déception de son père, Bori Fati, persuadé que son fils avait retrouvé un niveau suffisant pour revenir avec la Roja, mais conscient que son manque de temps de jeu n’a pas aidé à l’emmener disputer le Mondial, en Amérique du Nord.

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«Ansu Fati a très bien terminé la saison. L’entraîneur Luis de la Fuente ne l’a pas convoqué, mais il fait confiance à d’autres joueurs et c’est tout, il n’y a rien d’autre à faire. Nous espérions qu’Ansu irait en sélection nationale, mais il ne l’a pas appelé aujourd’hui et l’histoire s’arrête là. Il n’était plus en sélection nationale depuis longtemps non plus. S’il avait joué régulièrement pendant une longue période, il aurait été convoqué, c’est évident pour lui. Mais il ne jouait pas. Et voilà. C’est dommage, mais d’autres opportunités viendront».

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