Benfica : mais où est donc passé Nemanja Radonjić ?

L'achat de Nemanja Radonjić à l'été 2018 contre 12 millions d'euros n'a pas été une franche réussite. En deux ans et demi, l'ailier serbe n'a marqué que 8 buts pour 3 passes décisives en 63 rencontres avec les Olympiens. Un bilan très décevant malgré une petite période sous André Villas-Boas où ça allait mieux. Parti six mois en prêt l'an dernier du côté du Hertha Berlin, ce n'était guère plus flatteur pour Nemanja Radonjić avec 1 but et 2 passes décisives en 12 matches. Pas conservé par le club de la capitale allemande, le natif de Nis n'entrait pas plus dans les plans du nouveau coach Jorge Sampaoli. Poussé vers la sortie, il a finalement rallié le club portugais de Benfica sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 6,5 à 10 millions d'euros. Ce nouveau départ au Portugal devait permettre à l'international serbe (27 capes, 4 buts et 2 offrandes) de prendre son envol. L'aigle blanc ressemble plus à un oisillon tombé du nid pour le moment.

C'est simple, depuis son arrivée au Portugal le 23 août dernier, Nemanja Radonjić comptabilise un temps de jeu supérieur en Ligue 1 qu'en Liga Bwin cette saison avec 17 minutes disputées contre Bordeaux (2-2). Jamais utilisé par Benfica en championnat, il n'a connu le banc qu'à deux reprises restant sur le carreau à quatre reprises. Seulement utilisé jusque-là en Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev (0-0), il n'a eu que 31 minutes à se mettre sous la dent. Jorge Jesus avait alors apprécié la prestation de son joueur : «il a très bien commencé, il a joué pendant une demi-heure, mais c'était ce dont Benfica avait besoin, un joueur vertical, avec des caractéristiques similaires à ce que faisait Rafa. Il a très bien fait dans cette demi-heure. Individuellement avec le ballon, il a montré qu'il avait de la capacité. J'ai apprécié ces 30 minutes»

Toujours pas d'évolution

Après cette entrée encourageante, il n'a pas retrouvé la moindre minute jusqu'à la dernière trêve internationale. Toujours appelé en sélection, il a disputé tous les matches de la Serbie sur les deux derniers rassemblements en tant que joker. Un rôle qu'il ne tient même pas en club. Loin d'être certain de figurer sur le banc, la possibilité de rentrer est déjà infime et celle de débuter relève du fantasme. Ce samedi en Coupe du Portugal contre Trofense (2-1), il a doublé son temps de jeu avec les Lisboètes en disputant les prolongations. Recevant un carton jaune dans les dernières secondes, il n'a toujours pas réussi à tirer son épingle du jeu et a encore moins dissipé les doutes.

Dans le 3-4-3 de Jorge Jesus, Nemanja Radonjić est censé prendre l'aile droite et passe derrière Rafa Silva et Pizzi à ce poste. Pas considéré comme un piston, il voit ses possibilités être réduites. Indéboulonnable, Rafa Silva a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives en 13 matches cette saison. Très précieux, il parvient pour le moment à éviter les pépins physiques. N'ayant que des miettes pour le moment à se mettre sous la dent, Nemanja Radonjić va devoir s'accrocher sous peine de revenir à l'Olympique de Marseille à l'été 2022. Toujours sous contrat avec les Phocéens jusqu'en juin 2023, l'ailier serbe peut s'imaginer vivre des mois compliqués s'il ne parvient pas à corriger le tir avec Benfica. Peu utilisé par Jorge Jesus, il ne faudra pas laisser passer la prochaine possibilité dont il disposera... Si jamais celle-ci arrive à un moment.

