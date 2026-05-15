CdM 2026, Tunisie : Sabri Lamouchi fustige un joueur qui a refusé d’être appelé

Ce sont les aléas des dossiers des binationaux. Alors que ce jeudi, le Maroc a frappé fort en récupérant Ayyoub Bouaddi au nez et à la barbe de la France, du côté de la Tunisie, le sélectionneur Sabri Lamouchi pensait réaliser un joli coup en récupérant le jeune attaquant Louey Ben Farhat, qui évolue à Karlsruher en Bundesliga 2.

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Alors qu’il figurait dans la liste ce vendredi matin, il a finalement été enlevé à la dernière minute par Lamouchi comme il l’a expliqué en conférence de presse. La raison ? Le père du joueur a appelé le sélectionneur tunisien pour expliquer que son fils n’était pas prêt pour représenter la Tunisie au Mondial alors qu’il comptait déjà deux séléctions (amicaux) lors du dernier rassemblement. «J’ai reçu un appel du père de Louey Ben Farhat ce matin. Il m’a dit que c’était trop tôt pour le sélectionner et il a refusé. J’étais choqué. J’ai appelé Louey, il n’a pas répondu. J’ai rappelé son père, il n’a pas répondu non plus. C’est un manque de respect. Cette affaire est close. » Pour rappel, il a aussi la nationalité allemande.