Al-Diriyah veut déjà se séparer de Sabri Lamouchi

Nommé le 20 juillet dernier sur le banc de touche d’Al-Diriyah, l’entraîneur français Sabri Lamouchi est déjà menacé, selon nos informations. Le club de deuxième division saoudienne est mécontent du classement (3e), alors que l’objectif prioritaire est la montée en Saudi Pro League à l’issue de la saison. Seuls les deux premiers sont promus.

Les dirigeants estiment avoir fourni l’effort nécessaire lors du mercato estival, avec notamment les recrutements de Gaetan Labrode et Georges-Kevin Nkoudou, et possèdent le plus gros budget de deuxième division. Selon nos informations, ils ont déjà contacté un coach pour venir remplacer Sabri Lamouchi, qui a pourtant gagné les deux derniers matches et compte 3 points de retard sur le premier, Al-Ula.