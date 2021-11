Saint-Étienne-PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Sous la neige et à l'heure du déjeuner, le Paris Saint-Germain va tenter de surmonter l'obstacle AS Saint-Etienne, au stade Geoffroy-Guichard (à suivre en direct commenté sur FM à 13h), pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Vingt-cinq points séparent Paris, premier, des Verts, dix-neuvièmes. Mais le PSG reste sur un revers à Manchester City, alors que l'ASSE vient d'enchaîner deux nuls et deux victoires dans sa mission maintien.

Pour ce match, Claude Puel aligne semble-t-il un 5-3-2, avec Green dans le but, protégé par Maçon, Nadé, Kolodziejczak, Sissoko et Trauco. Au milieu, on retrouve Camara, Boudebouz et Aouchiche, en soutien du duo Bouanga-Khazri. En face, Mauricio Pochettino est confronté à une pénurie au milieu. Il propose un 4-2-3-1 avec, surprise, Sergio Ramos titulaire pour la première fois en défense centrale. Gueye et Danilo sont alignés devant la défense, Messi en 10, avec Di Maria sur droite, Neymar sur sa gauche et Mbappé devant lui.

Les compositions d'équipes :

Saint-Etienne : Green - Maçon, Nadé, Kolodziejczak, Sissoko, Trauco - Camara, Boudebouz, Aouchiche - Bouanga, Khazri

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Danilo, Gueye - Di Maria, Messi, Neymar - Mbappé

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.