L’OM aurait déjà abandonné la piste Mohamed Bouhafsi

Éliminé prématurément de la Ligue des Champions et de la Coupe de France mais toujours en course pour la qualification en C1 la saison prochaine, l’OM a également vécu une révolution interne majeure : le départ de Roberto De Zerbi, celui de Pablo Longoria, écarté du secteur sportif avant de quitter définitivement le club et l’annonce imminente du départ de Medhi Benatia. Habib Beye est arrivé sur le banc marseillais alors qu’Alban Juster assure l’intérim à la présidence, supervisé par Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance. Pendant ce temps, Frank McCourt s’active en coulisses pour trouver un successeur durable à la présidence de l’OM. Le propriétaire américain a lui-même confirmé que le processus était enclenché et que la décision finale lui reviendrait.

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Dans un entretien au JDD, il avait d’ailleurs dressé le portrait robot de son profil idéal. «Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté». Quelques jours auparavant, RMC lâchait une bombe sur l’un des profils ciblés : Mohamed Bouhafsi. L’ancien journaliste de RMC, désormais chroniqueur sur France 5, avait des partisans en interne et semblait correspondre sur certains aspects pour le poste. Et très vite, la piste a fait réagir jusqu’à Rachid Zeroual, leader des South Winners qui avait rapidement fait passer un message. «En ce jour du 1er avril, je veux bien qu’on conteste le Logo mais Mohamed Bouhafsi ne viendra pas à l’OM en tant que président».

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L’OM affine ses recherches

Et ce samedi matin, le journal L’Equipe a accordé une page sur le sujet et sur la recherche du futur président de l’OM. Le quotidien français a ainsi expliqué que Mohamed Bouhafsi ne faisait finalement plus parti des noms retenus par le clan McCourt pour succéder à Pablo Longoria. Ce n’est pas le seul nom écarté puisque c’est aussi le cas de Pauline Gamerre, directrice générale du Red Star, dont le nom avait pourtant été avancé par L’Equipe dès le mois de février comme un profil sérieusement étudié (le Red Star avait fini par démentir).

Autre nom ayant circulé, celui de Nicolas de Tavernost. L’ancien président de Bordeaux et du groupe M6, réputé proche de Shéhérazade Semsar de Boisséson, a récemment démissionné de son poste de président de LFP Media. Son nom avait circulé mais le journal français explique qu’il n’a ni été contacté et ne semblait de toute façon pas intéressé par le poste. Selon le média, les recherchent avancent tout de même bien et McCourt a toujours bon espoir d’annoncer le nouveau président avant la fin de saison. Reste à savoir désormais l’heureux élu…