PL : Liverpool accroché à Fulham dans les ultimes instants, Sunderland tient tête à Tottenham

Par Kevin Massampu
2 min.
Florian Wirtz @Maxppp
terminé - 16:00 Everton 2 Brentford 4
terminé - 16:15 Fulham 2 Liverpool 2
terminé - 16:00 Newcastle 2 Crystal Palace 0
terminé - 16:00 Tottenham 1 Sunderland 1

Si Liverpool semble larguée pour la course au titre, les Reds doivent tout de même assurer leur place pour la prochaine Ligue des Champions. La troupe d’Arne Slot (4e) avait l’occasion de creuser l’écart sur ses poursuivants, lors de son déplacement à Fulham pour le compte de 20e journée de Premier League. Sans Hugo Ékitiké, blessé, le club de la Mersey s’est fait surprendre, peu après le quart d’heure de jeu, avec l’ouverture du score de l’ancien Red, Harry Wilson (17e, 1-0). Il a fallu attendre la seconde période pour voir Liverpool réagir, par l’intermédiaire de Florian Wirtz (57e, 1-1), buteur pour la seconde fois de la saison. Après une longue domination en seconde période, Liverpool pensait repartir avec la victoire après le but de Cody Gakpo dans le temps additionnel (90e+4, 1-2)… Mais c’était sans compter sur le but exceptionnel de Harrison Reed (90e+7, 2-2) pour arracher le point du nul pour les Cottagers et faire exploser Craven Cottage.

Série en cours

Plus de statistiques
Fulham
N
V
V
D
V
Liverpool
N
V
V
V
V

Dans les autres rencontres de ce multiplex de 16h15, Tottenham a été accroché par Sunderland (1-1). Ben Davies avait ouvert le score pour les Spurs (30e), avant que Brian Brobbey n’égalise pour les Black Cats de Régis Le Bris (80e). Sunderland rate encore une belle occasion de prendre la 5e place et de revenir à deux points de Liverpool, au classement. Dans le même temps, Newcastle a dominé Crystal Palace (2-0), pendant que Brentford s’est imposé à Everton (2-4) avec un triplé d’Igor Thiago. Les Bees, septièmes, reviennent à un point de Manchester United (5e).

Les résultats du multiplex de 16h15 :

Fulham 2-2 Liverpool : Harry Wilson (17e) et Harrison Reed (90e+7) / Florian Wirtz (57e) et Cody Gakpo (90e+4)

Tottenham 1-1 Sunderland : Ben Davies (30e) / Brian Brobbey (80e)

Newcastle 2-0 Crystal Palace : Bruno Guimarães (71e) et Malick Thiaw (78e)

Everton 2-4 Brentford : Beto (66e) et Thierno Barry (90e+1) / Igor Thiago (11e, 51e, 88e) et Nathan Collins (50e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
En savoir plus sur

Premier League
Fulham
Liverpool
Newcastle
Crystal Palace
Tottenham
Sunderland
Everton
Brentford

