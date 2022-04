Jean-Michel Aulas voit l'OL remporter la Ligue Europa

Présent lors de la conférence de presse de présentation du Brésilien Tetê, arrivé en provenance du Chaktar Donetsk, Jean-Michel Aulas est revenu sur les ambitions européennes du club rhodanien, qui s'apprête à affronter West Ham en quarts de finale de l'Europa League, après avoir vaillamment éliminé Porto. Selon lui, l'OL a des chances d'aller au bout et de remporter le premier titre européen de son histoire.

«Les joueurs viennent de se qualifier brillamment contre Porto. J’ai eu une vision il y a quelque temps. Je pense que c’est la bonne année. On avait besoin de deux choses : l’arrivée de Tetê et créer un consensus derrière l’équipe pour aller vers tout ce que nous aimons, le succès et le beau jeu.» Si l'OL arrive à se défaire des Hammers, ils affronteront ensuite le vainqueur de l'opposition entre Francfort et le Barça, avant une potentielle finale.