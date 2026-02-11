Manchester City : Pep Guardiola met un coup de pression à Erling Haaland

Erling Haaland est de nouveau au centre de l’attention en Angleterre. Dimanche dernier lors de la spectaculaire remontée de Manchester City à Anfield contre Liverpool, l’attaquant norvégien, qui n’avait plus marqué dans le jeu depuis huit rencontres de Premier League, a inscrit un penalty dans le temps additionnel, permettant à son équipe de repartir avec un résultat précieux. Malgré cette performance décisive, l’ancien géant de Dormtund reste critique envers lui-même et admet qu’il n’y a aucune excuse pour ses périodes d’irrégularité.

La saison d’Erling Haaland reste impressionnante sur le plan statistique. Avec déjà 21 buts inscrits, il est bien parti pour remporter un troisième Soulier d’or en quatre ans. Pourtant, le Norvégien insiste sur le fait qu’il doit encore améliorer sa régularité et sa contribution dans le jeu, même après une victoire majeure contre Liverpool. Son rôle crucial a été particulièrement visible lorsqu’il a participé à l’égalisation de Bernardo Silva avant de transformer le penalty victorieux, soulignant ainsi l’importance de son leadership et de sa présence dans la course au titre de Manchester City.

Guardiola calme le Cyborg

Dans un point presse récent, Pep Guardiola est monté au créneau. Le coach espagnol a insisté sur le besoin pour Haaland de prendre du recul et de relâcher la pression qu’il s’impose. «Le problème avec Erling, c’est qu’il doit gérer ses propres statistiques et les attentes qui en découlent. C’est là son défi. Il se met beaucoup de responsabilités. Je lui dis toujours de ne pas se mettre trop de pression. De se fier à son instinct, à ses mouvements, d’anticiper les actions que son intuition lui permet de faire mieux que quiconque au monde. Il est calme. Mais il se met la pression. Il sait combien nous avons besoin de lui, il ne veut pas décevoir l’équipe. C’est une grande qualité. Je préfère ça à quelqu’un qui s’en fiche. Il est tout le contraire, il souffre quand il ne marque pas de but. Ne souffre pas, fais de ton mieux». Selon Guardiola, Haaland a montré «le feu dans les yeux» lors de sa préparation au penalty et ses célébrations exubérantes témoignaient d’une libération de frustration accumulée pendant cette période inhabituelle de sécheresse offensive.

Dans la suite de sa conférence de presse, Guardiola a tenu à rappeler le statut indispensable du joueur depuis plusieurs mois. «Lors des derniers matchs, il n’a peut-être pas obtenu les statistiques qu’il souhaitait, mais nous sommes là où nous sommes grâce à lui. Pendant les trois quarts de la saison, si Erling n’avait pas marqué, je ne sais pas qui aurait marqué. En Ligue des Champions, et surtout en Premier League, nous sommes dans une position où, sans Erling, ce serait impossible. Il veut aider tout le temps. Regardez comment il a célébré le but, c’est un joueur qui a vraiment envie d’aider l’équipe et le club. Quand on enchaîne quatre ou cinq matchs sans marquer, on se demande ce qui s’est passé. Bien sûr, il faut qu’il soit détendu, heureux et qu’il prenne du plaisir. Il ne faut pas trop réfléchir, même quand on rate des tirs». La pression exercée par le coach n’est pas une remise en question du talent du Norvégien, mais plutôt un rappel de l’importance de la régularité et de la concentration dans les moments clés de la saison. À 25 ans, Haaland reste au cœur des ambitions de City, et sa performance contre Liverpool peut lui faire le plus grand bien.