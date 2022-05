L'OM ne sait toujours pas s'il pourra recruter cet été

Jorge Sampaoli l'a déjà fait savoir, s'il ne dit pas non à l'idée de prolonger l'aventure à l'Olympique de Marseille, il attend des garanties sur le recrutement estival. Oui mais voilà, à l'heure actuelle, Pablo Longoria, son président, ne peut en donner aucune à l'Argentin. Et pour cause. Selon les informations de RMC Sport, le patron olympien ne sait pas encore s'il pourra recruter cet été en raison des suites de l'affaire Pape Gueye (Watford a déposé un recours l'hiver dernier, considérant avoir été floué dans cette opération).

L'Ibère et ses équipes seront fixés au plus tard le 9 juin au sujet de leur demande de référé suspensif auprès du Tribunal Arbitral du Sport, suite à la décision de la FIFA, qui les avait interdit de recrutement pour deux mercatos à compter de cet été et sanctionné de 2,5 M€ d'amende en janvier (sur le fond, l'affaire sera jugée en octobre). Soit la veille de l'ouverture du marché des transferts en France. Tout l'OM croise les doigts...