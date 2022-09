Nantes : le bilan amer d'Antoine Kombouaré sur le mercato

Avant la réception du Paris Saint-Germain, dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré était présent en conférence de presse et a évoqué le mercato du club canari. Malgré quatre arrivées et le fait d'avoir conservé Alban Lafont, Moses Simon et Ludovic Blas, le technicien de Nantes n'a pas été totalement satisfait du mercato du club. Et il l'a fait savoir.

La suite après cette publicité

«Le ressenti que j’ai aujourd’hui après le mercato, c’est qu’il y a de la déception. Mais je suis content du groupe que j’ai. Mon meilleur recrutement est d’avoir gardé Alban (Lafont), Simon et Ludo (Blas). L’idée était d’apporter un plus à ce groupe. La saison passée, on a eu huit départs. Aujourd’hui, on a quatre arrivées. Quatre très bons joueurs, des titulaires potentiels. (...) Je suis déçu, mais après je travaille. Je suis surtout content que le mercato soit fini. J’ai arrêté de rêver. Le Père Noël, c'est fini. Quatre joueurs sont arrivés. J’aurais espéré plus. Soit, je boude et je fais la gueule ou sinon je me casse, soit je reste et je travaille. J’ai envie de bosser et on a une belle saison qui nous attend.»

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 1er pari doublé, jusqu’à 100€ en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 100€ sur une victoire 1-0 du PSG pour tenter de remporter 860 € (cote à 8,60). (cotes soumises à variation)