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UEFA Nations League

Anthony Gordon ne trouve pas l’Espagne plus forte que l’Angleterre

Par Jordan Pardon
1 min.
gordon @Maxppp
Angleterre 2-3 Espagne

L’Angleterre était peut-être à un penalty de faire tomber les champions du monde ce samedi soir. Les Three Lions se sont finalement inclinés face à l’Espagne après avoir vu Harry Kane manquer sa tentative quand son équipe menait 2-1 en début de seconde période. Auteur du premier but anglais, Anthony Gordon a réagi après le match, indiquant que l’Angleterre était, selon lui, au niveau de l’Espagne.

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«Comme je l’ai dit il y a quelques jours, je ne pense pas qu’il y ait un écart (avec l’Espagne). J’ai le sentiment qu’on est exactement à leur niveau», a indiqué l’ailier gauche anglais sur ITV Sport. Pour lui, l’Angleterre aurait pu gagner "très facilement ce match" avec un peu plus de réussite, notamment sur le penalty de Kane.

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