France - Maroc : les compos officielles sont tombées, des surprises côté marocain !

Didier Deschamps a finalement choisi Désiré Doué pour occuper l’aile gauche de l’attaque française. Koné enchaîne au milieu aux côtés de Rabiot.

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé