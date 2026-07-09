Menu Rechercher
Commenter 11
Live Coupe du Monde

France - Maroc : les compos officielles sont tombées, des surprises côté marocain !

C’est parti pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde avec un premier choc entre la France et le Maroc. Le coup d’envoi est donné à 22h, heure française mais la pression monte déjà d’un cran durant cet avant-match que vous pouvez suivre avec nous en direct.

Par Maxime Barbaud
3 min.
Le Gillette Stadium, théâtre du France-Norvège de la Coupe du Monde 2026 @Maxppp

Le onze de la France

Didier Deschamps a finalement choisi Désiré Doué pour occuper l’aile gauche de l’attaque française. Koné enchaîne au milieu aux côtés de Rabiot.

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé

Le onze du Maroc

Deux surprises dans le onze de départ concocté par Mohamed Ouahbi. Salah-Eddine est titularisé pour que Marzraoui glisse dans l’axe. Enfin, Rahimi ne démarre pas en pointe, remplacé par Talbi. Reste à savoir si c’est bien ce dernier qui occupera l’axe de l’attaque.

Bounou - Hakimi, Issa, Mazraoui, Salah-Eddine - Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, - Brahim, El Khannouss, Talbi

Griezmann présent en tribune

Il y aura des personnalités bien connues du monde du foot en tribune, à commencer par Antoine Griezmann. Le nouveau joueur d’Orlando sera présent au Gillette Stadium pour ce France-Maroc, tout comme Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Le vestiaire marocain est prêt

Le vestiaire marocain est prêt a quelques minutes désormais du choc entre les Lions de l’Atlas et l’équipe de France.

Une météo plus clémente cette fois

Après la pause forcée face à l’Irak et les craintes d’averses orageuses face au Paraguay, la météo ne devrait pas faire de caprices cette fois. La température est élevée à Foxborough, environ 30°C, et encore plus chaude au ressenti, mais ce n’est pas la canicule non plus. Autre point positif, le ciel n’est pas menaçant.

La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Le maillot de Saibari est prêt…

Et si… Et si Saibari pouvait finalement jouer contre l’équipe de France ? En tout cas, sa tenue est prête dans le vestiaire marocain.

Voir plus
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Maroc

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Maroc Flag Maroc
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier