France - Maroc : les compos officielles sont tombées, des surprises côté marocain !
C’est parti pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde avec un premier choc entre la France et le Maroc. Le coup d’envoi est donné à 22h, heure française mais la pression monte déjà d’un cran durant cet avant-match que vous pouvez suivre avec nous en direct.
Le onze de la France
Didier Deschamps a finalement choisi Désiré Doué pour occuper l’aile gauche de l’attaque française. Koné enchaîne au milieu aux côtés de Rabiot.
Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé
Le onze du Maroc
Deux surprises dans le onze de départ concocté par Mohamed Ouahbi. Salah-Eddine est titularisé pour que Marzraoui glisse dans l’axe. Enfin, Rahimi ne démarre pas en pointe, remplacé par Talbi. Reste à savoir si c’est bien ce dernier qui occupera l’axe de l’attaque.
Bounou - Hakimi, Issa, Mazraoui, Salah-Eddine - Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, - Brahim, El Khannouss, Talbi
Griezmann présent en tribune
Il y aura des personnalités bien connues du monde du foot en tribune, à commencer par Antoine Griezmann. Le nouveau joueur d’Orlando sera présent au Gillette Stadium pour ce France-Maroc, tout comme Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.
Le vestiaire marocain est prêt
Le vestiaire marocain est prêt a quelques minutes désormais du choc entre les Lions de l’Atlas et l’équipe de France.
غرفة الملابس جاهزة لأسود الأطلس 👕✅— Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 9, 2026
The locker room is ready for our 𝐀𝐓𝐋𝐀𝐒 𝐋𝐈𝐎𝐍𝐒 🦁#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UEdDgtCNIc
Une météo plus clémente cette fois
Après la pause forcée face à l’Irak et les craintes d’averses orageuses face au Paraguay, la météo ne devrait pas faire de caprices cette fois. La température est élevée à Foxborough, environ 30°C, et encore plus chaude au ressenti, mais ce n’est pas la canicule non plus. Autre point positif, le ciel n’est pas menaçant.
Le maillot de Saibari est prêt…
Et si… Et si Saibari pouvait finalement jouer contre l’équipe de France ? En tout cas, sa tenue est prête dans le vestiaire marocain.
July 9, 2026
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