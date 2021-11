OM : quand Bernard Tapie voulait recruter Zinedine Zidane

Il y a quelques jours, Zinedine Zidane avait déjà confié son regret de n'avoir jamais défendu les couleurs de l'Olympique de Marseille au cours de sa carrière, expliquant que « ça aurait été quelque chose de fort ». Auprès du Phocéen ces dernières heures, le technicien français aujourd'hui âgé de 49 ans a de nouveau évoqué cette frustration. Tout en révélant que Bernard Tapie, l'ancien président emblématique de l'OM, avait un temps songé à le faire venir du côté du stade Vélodrome.

La suite après cette publicité

« Personnellement, je n’ai jamais reçu d’appel. Par contre, Bernard Tapie était président de l’OM, quand moi j’étais au départ à l’AS Cannes. Lui avait dans sa tête qu’un jour, on pourra essayer de recruter Zizou. Mais ça ne s’est pas fait. Lui avait le souhait, moi, en tant que Marseillais, de toute façon, dans ma tête, ça pouvait se faire. Mais bon, après je suis parti à Bordeaux, puis à Turin... et ça ne s'est pas fait », a ainsi confié ZZ. En 2016, Bernard Tapie avait lui confié que ne pas avoir fait signer Zidane à l'OM était « le plus grand regret » de sa vie. Les fans olympiens peuvent s'en mordre les doigts. Le Ballon d'Or 1998 aussi.