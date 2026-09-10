Samuel Eto’o au coeur d’un nouveau scandale

Samuel Eto’o se retrouve au cœur d’une nouvelle affaire. Selon The Times, le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) est accusé de mauvaise gestion de 567 570 €, une somme versée par la Russie dans le cadre du match amical entre les deux sélections, disputé à Moscou en octobre 2023. Le quotidien britannique affirme avoir consulté des contrats et des factures faisant état de deux paiements de 455 056 € et 112 514 €, qui devaient être versés sur un compte bancaire personnel de Samuel Eto’o auprès de la Qatar National Bank, à Doha. D’anciens dirigeants de la FECAFOOT ont saisi la commission d’éthique de la FIFA, affirmant notamment ne disposer d’aucun élément comptable ou bancaire démontrant que ces fonds auraient ensuite été transférés sur un compte officiel de la fédération.

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L’affaire intervient alors que le soutien de Samuel Eto’o à Gianni Infantino et au projet controversé FIFA Forward Enterprise, qui prévoyait notamment la vente de participations dans la Coupe du monde à des investisseurs privés, a été cité dans un récent dépôt judiciaire de la FIFA aux États-Unis. Les anciens dirigeants à l’origine de la plainte s’interrogent sur l’absence de communication de la commission d’éthique et évoquent la proximité entre Eto’o et Infantino. Il s’agit toutefois de leurs accusations et interrogations, et non d’un fait établi. La FIFA assure de son côté que Gianni Infantino n’a « aucune influence » sur ses organes judiciaires, qu’elle présente comme indépendants. Sollicités par The Times, Samuel Eto’o et la FECAFOOT n’avaient pas répondu au moment de la publication de l’article.