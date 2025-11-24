Amiens–Guingamp : la LFP enquête après les cris de singe visant Bartouche-Selbonne

La commission de discipline de la LFP a été saisie après les incidents racistes survenus samedi lors d’Amiens-Guingamp (1-2) en Ligue 2, où le gardien guingampais Teddy Bartouche-Selbonne a été visé par des cris de singe provenant d’un petit groupe de spectateurs du stade de la Licorne. À la mi-temps, le portier de 28 ans a immédiatement signalé les faits aux délégués et à l’arbitre Stéphanie Frappart, qui l’ont informé qu’en cas de récidive, le protocole anti-discrimination de la LFP serait déclenché. Les cris ayant cessé, la rencontre a pu se poursuivre jusqu’à son terme.

Dans les heures qui ont suivi, Amiens SC et l’En Avant Guingamp ont publié un communiqué commun « condamnant fermement les agissements de la poignée de personnes ayant proféré des cris de singe envers le gardien de but guingampais Teddy Bartouche-Selbonne ». L’arbitre et le délégué ont rédigé leurs rapports, et la commission de discipline devrait désormais demander l’ouverture d’une instruction afin d’établir précisément les faits, selon L’Équipe. L’attitude proactive du club amiénois est pour l’instant jugée positive, mais les sanctions éventuelles dépendront notamment de sa capacité à identifier les auteurs de ces agissements racistes.