RC Lens : Pierre Sage regrette la défaite contre l’OL

Pierre Sage, entraîneur de l'Olympique Lyonnais. @Maxppp
Lens 0-1 Lyon

Ce samedi, le RC Lens a entamé sa saison 2025-2026 par une défaite à domicile contre Lyon. Un revers frustrant pour Pierre Sage qui a vu son équipe délivrer une belle prestation sans parvenir à être récompensés par un point au minimum. Alors que Malang Sarr, auteur d’une belle prestation, a fait part de son amertume après la rencontre, Pierre Sage a également expliqué après la rencontre qu’il est déçu de l’issue défavorable de cette rencontre face à son ancien club :

«Je suis d’accord avec Malang. On a eu des situations pour égaliser même s’ils auraient pu marquer aussi. J’ai l’impression qu’on a livré un match pour aller chercher un nul. Fier de l’engagement des joueurs, mais déçu de ne pas être allés chercher un point. Si on joue de cette manière, on sera récompensés plusieurs fois cette saison. C’est une bonne première malgré la défaite. C’est un groupe réceptif, c’est facile pour travailler. On doit transformer notre jeu en buts. Il faudra finir les actions. Est-ce que ça passe par le recrutement d’un nouvel attaquant ? Je ne suis pas convaincu que c’est la seule solution, mais c’est un sujet sur lequel on est actifs.»

