Ligue 1 : les relations se tendent entre Antoine Arnault et Nasser Al-Khelaïfi

Les relations entre Antoine Arnault et Nasser Al-Khelaïfi se sont nettement refroidies ces derniers mois. Officiellement nommé président du Paris FC lundi, le dirigeant français, qui imprime progressivement sa marque sur le club depuis sa prise de contrôle il y a deux ans, entretient désormais des rapports plus distants avec son homologue du PSG. Selon L’Équipe, les relations entre les deux hommes se sont particulièrement dégradées depuis la fin de la saison dernière, sur fond de divergences concernant l’avenir du football français. Antoine Arnault entend notamment défendre une position différente de celle portée par Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi dans les discussions autour de la réforme de la gouvernance. Une volonté d’indépendance qui l’a récemment conduit à prendre directement contact avec Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, afin de faire entendre les intérêts du Paris FC.

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De plus en plus impliqué dans la gestion du club parisien, Antoine Arnault souhaite également peser davantage dans les grandes décisions du football français. Le nouveau président du PFC échange notamment avec Michel Denisot sur le fonctionnement des instances et la question des droits télévisés, deux dossiers majeurs pour les clubs professionnels. En revanche, il sollicite désormais moins les conseils de certaines personnalités du football, après avoir été échaudé par des critiques qu’il juge « gratuites », notamment celles concernant le choix d’Antoine Kombouaré. Cette prise de distance accompagne sa volonté de faire du Paris FC un acteur à part entière dans les débats institutionnels, sans nécessairement s’aligner sur les positions défendues par les dirigeants du PSG et de la Ligue de football professionnel.