Ligue 1 : Strasbourg concède le nul face à Clermont et n'y arrive toujours pas

Strasbourg n'avance pas et commence à inquiéter. À la recherche de sa première victoire de la saison, les Alsaciens recevaient une équipe clermontoise en bonne forme et toujours dans le haut du tableau de Ligue 1 après six journées disputées. Devant son public, Stéphan décidait de changer de système pour passer à une défense à quatre, avec Thomasson en soutien des attaquants Diallo et Ajorque. Gameiro débutait sur le banc. Alors que Gastien optait pour du classique, avec Dossou et Cham derrière la pointe Andric.

Rapidement, la pression était mise sur la défense auvergnate. Sur la première attaque, Ajorque forçait Diaw à se coucher sur sa droite (2e), avant un retour in extremis de Magnin devant Diallo (14e). Les salves alsaciennes ne s'arrêtaient pas, puisque le jeune Diarra (18 ans) obligeait Diaw à sortir une claquette spectaculaire (15e). Et lorsque Diaw n'y était pas, la barre transversale sauvait le Clermont Foot, après une reprise du genou de Thomasson (29e), puis devant une tête de Le Marchand (45e+3).

Strasbourg peut avoir des regrets

À la pause, le CF63 pouvait souffler. Et la tactique après la pause était d'essayer d'endormir les Strasbourgeois et de tenter de produire un peu plus de jeu. En contre-attaque, Gameiro - entré en jeu - lâchait une frappe en angle fermé... repoussé sur la ligne par Gastien, avant que Thomasson ne bute sur Diaw (64e). Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et Clermont commençait alors à y croire, avec une frappe de Cham (66e), puis un tir d'Andric qui fuyait le cadre à bout portant (69e).

Mais finalement, aucune équipe n'est parvenue à faire la différence et Clermont aurait même pu réaliser un hold-up en fin de rencontre, mais a semblé trop timide devant le but, alors que Strasbourg a terminé le match à dix, après l'expulsion de Le Marchand (90e). Au classement, Clermont reste 7e avant de recevoir l'ESTAC, alors que Strasbourg est 15e, avant un déplacement à Montpellier pour tenter d'aller chercher sa première victoire.