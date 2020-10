Betis : Milan ne lâche pas Nabil Fekir

Selon les informations du quotidien espagnol Diario de Sevilla, Nabil Fekir (27 ans) a fait l'objet d'approches concrètes de la part de l'AC Milan lors du mercato qui vient de refermer ses portes.

Et si les Rossoneri ne se sont jamais approchés des exigences du Betis, à savoir au moins 40 M€ pour commencer à discuter, les Lombards ont promis, d'après la publication andalouse, de rester attentifs aux prestations de l'international tricolore (25 sélections, 2 buts), sous contrat jusqu'en juin 2023. Auteur d'un but et d'une passe décisive depuis le début de la saison en Liga, l'ancien Lyonnais est décidément très attendu.