CdF : le président de la Coupe de l’Indre assure ne pas avoir triché

Mardi, le tirage au sort de la Coupe de l’Indre diffusé en direct sur Facebook a créé la polémique. La faute à des extraits vidéos qui montrent Jacky Lhuillier, président de la commission des coupes au sein du district de l’Indre, en train de faire mine de mélanger les boules alors qu’il en tient une dans sa main. «Ils vont voir ma main», chuchote-t-il, visiblement déstabilisé par la scène, gênante. De quoi faire réagir les internautes. Mais depuis, ce dernier s’est expliqué à RMC Sport et assure ne pas avoir triché. «Depuis 25 ans, j’ai toujours été honnête. Je me sens honnête du matin jusqu’au soir. D’habitude les clubs se déplacent mais on leur a donné l’habitude de filmer le tirage, ils l’ont en direct. Je ne recommencerai plus jamais ça. Ils n’ont qu’à se déplacer !».

«D’habitude j’ai toujours quelqu’un avec moi pour le tirage. Cette fois, je n’avais personne. Je n’allais pas faire un commentaire aux cinq personnes de ma commission qui était au courant de ce que j’allais faire. C’est ça qui cloche, mais je n’ai jamais triché. J’avais pris la boule avant dans ma main pour être sûr de les tirer. Voilà l’erreur que j’ai faite. J’ai toujours fait comme ça. Je n’ai jamais triché de ma vie sinon, j’arrête tout de suite», explique Jacky Lhuillier, qui en veut à Emilia Marquette et son club de Saint-Christophe pour avoir pesté contre lui. «Cette polémique me fait mal au cœur. Cette personne m’insulte en signalant en plus que j’ai été aux obsèques de son conjoint alors que c’est elle qui m’a invité. Et après, c’est pour me le mettre bien dans le derrière. Ça me vexe complètement. Je certifie que je n’ai pas cherché à tricher. Si cela n’avait pas été ce club de Saint-Christophe qui avait été tiré, on n’en aurait pas entendu parler», conclut-il. Il confirme également ne pas vouloir démissionner malgré tout.