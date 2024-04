Barça : Xavi a adoré les prestations de Raphinha et Lamine Yamal

Auteur d’un doublé au Parc des Princes, ce mardi soir, Raphinha s’est habillé du costume de bourreau face aux troupes de Luis Enrique. Bien trop à son aise dans la défense parisienne, le Brésilien, logiquement élu homme du match, est d’ailleurs devenu, dans le même temps, le premier joueur blaugrana à marquer deux buts dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions depuis Messi en demi-finale contre Liverpool en mai 2019. Présent en conférence de presse, Xavi n’a pas manqué de souligner sa prestation mais également celle du jeune Lamine Yamal.

«Nous avons bien joué aujourd’hui, notre défense a vite compris ce qu’il fallait faire, en marquant bien les joueurs du PSG. Dembélé, Marquinhos ont essayé d’attaquer sur leur côté et provoqué beaucoup de duels individuels. Mais nos joueurs les ont bien contrôlés. Raphinha et Lamine (Yamal) ont été les meilleurs joueurs ce soir car on peut parler de leur défense aussi, ce n’était pas seulement un travail offensif». Pour le plus grand malheur des Parisiens…