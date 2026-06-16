CdM 2026, l’Angleterre a une clause pour virer Thomas Tuchel

L’Angleterre va bientôt débuter sa Coupe du Monde face à la Croatie et Thomas Tuchel est forcément attendu au tournant. Recruté par la fédération anglaise (FA) et déjà prolongé jusqu’en 2028, l’Allemand réussira-t-il à remporter le Graal ? Personne ne le sait encore, mais Mark Bullingham, le directeur général de la FA, a révélé que le contrat de l’ancien coach du PSG et de Chelsea contenait une clause permettant à la fédération de le licencier en cas de mauvais résultats cet été aux États-Unis.

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« Tous les contrats de la FA comportent des clauses de performance, mais je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet. La réalité, c’est qu’il s’agit d’un entraîneur de haut niveau très sollicité, et nous savions que nous avions quelqu’un qui faisait un excellent travail. On ne peut pas simplement s’attendre à ce qu’il reste les bras croisés en attendant de voir comment les choses évoluent. Ce n’est pas ainsi que ça se passe dans la vie, quelle que soit la profession. Nous avons quelqu’un qui fait un excellent travail, nous avons pensé que nous pouvions le prolonger de deux ans, c’est un tournoi à domicile (l’Euro 2028) où la pression est encore plus forte et nous avons un sélectionneur qui a déjà vécu cela et qui a fait ses preuves », a-t-il confié ce lundi en conférence de presse.