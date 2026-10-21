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Ligue des Champions

Les mots de Kylian Mbappé sur PSG - Barça

Par Jordan Pardon
1 min.

Comme plus de 2 millions de personnes en France, Kylian Mbappé était hier soir devant sa télévision pour regarder le choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone (4-2) en Ligue des Champions. Au micro de Canal+ après la victoire du Real Madrid ce soir face à Leipzig (4-1), le capitaine des Bleus a évoqué cette rencontre et le Classico de dimanche au Camp Nou.

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«Le PSG - Barça ? Un bon match à regarder, qui ne regarde pas ? a souri l’attaquant madrilène. J’adore le foot, je regarde quoi qu’il arrive, mais tu ne tires pas beaucoup d’enseignements des matchs comme ça. C’est la Ligue des Champions, et ce week-end, c’est le championnat, on va le travailler comme il faut.»

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