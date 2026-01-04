Ligue 1 : l’OM tombe au Vélodrome contre Nantes au terme d’un scénario catastrophique

Pour débuter sa nouvelle année, l’Olympique de Marseille avait rendez-vous contre le FC Nantes avec l’objectif de revenir provisoirement à un point du Paris Saint-Germain au classement. Sans Aguerd et Balerdi, De Zerbi alignait Weah et Emerson sur les côtés, avec Vermeeren dans l’entre-jeu et alors que la triplette Greenwood-Aubameyang-Paixao débutait devant. Côté Nantais, Kantari faisait confiance à Centonze, Amian, Tati, Cozza Machado et El Arabi étaient alignés, laissant la recrue hivernale Cabella sur le banc.

Et dès le début de rencontre, cela a été très animé entre Nantais et Marseillais. Bien entrés dans le match, les Canaris jouaient bien leur premier corner et voyaient Rulli complètement se trouer du poing… laissant El-Arabi pousser le ballon au fond. Mais l’arbitre signalait finalement un hors-jeu assez discutable du buteur nantais (12e). Dans la confusion, le FC Nantes montrait pourtant un joli visage, à l’image de Tabibou qui voyait sa frappe finir sur le poteau gauche (22e). Et les rebondissements ne s’arrêtaient pas là, puisque Vermeeren était logiquement exclu après un tacle terrible sur la cheville gauche de Lopes (26e).

Rulli a tenté de sauver l’OM

Un début de match très mouvementé et une nouvelle récupération nantaise trouvait Abline à gauche, qui voyait sa frappe enroulée être déviée par Rulli. Mais Centonze avait bien suivi et pouvait ouvrir le score (1-0, 31e). L’OM, qui dominait avant l’expulsion de Vermeeren, retrouvait des couleurs après la pause, avec des occasions de Greenwood, puis Højbjerg (50e et 52e). Mais là encore, les Phocéens subissaient un nouveau coup d’arrêt après le deuxième carton jaune de Nadir, laissant l’OM à neuf pendant plus d’une demi-heure (56e).

En grande difficulté, les Marseillais subissaient les offensives nantaises, mais Leroux, puis Cabella manquaient complètement leur duel devant Rulli et laissaient l’OM en vie (74e et 78e). Mais l’OM n’a pu revenir au score malgré les occasions manquées des Nantais et a finalement craqué sur un penalty, transformé par l’ex-Marseillais Cabella (2-0). Dans une soirée cauchemardesque, l’OM s’incline donc et s’éloigne du PSG et de l’OM, avant d’aller à Angers. Nantes réalise le gros coup du week-end et retrouve une position de barragiste avant de recevoir le Paris FC.