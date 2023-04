Barça : Xavi revient sur le poste inédit d’Eric Garcia

Quelques instants après sa promenade de santé sur la pelouse d’Elche ce samedi soir pour le compte de la 27e journée de Liga (4-0), l’entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez est notamment revenu sur le nouveau positionnement d’un de ses joueurs, Eric Garcia (22 ans). En effet, défenseur central de formation, l’ancien de Manchester City était titulaire au poste de sentinelle, à la place d’un Sergio Busquets sur le banc.

La suite après cette publicité

Une innovation qui lui est venue de son directeur sportif : «Eric était une idée de Jordi Cruyff, il me le dit depuis la saison dernière. Nous l’avons utilisé à l’intérieur pendant deux mois dans des jeux de position, et aussi dans des matchs contre l’équipe réserve. Il a fait un grand match et nous pouvons avoir un grand pivot, vraiment», a-t-il déclaré au micro de Movistar.

À lire

Liga : le FC Barcelone se balade à Elche et conforte un peu plus sa place de leader