SPL : Al-Ittihad annonce une recrue… à la mi-temps
Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, la Saudi Pro League s’est habituée aux transferts XXL et aux scènes parfois improbables. Mais Al-Ittihad vient de franchir un nouveau cap dans l’insolite. Pour la première fois dans l’histoire du championnat saoudien, le club a officialisé l’arrivée d’une recrue… pendant la mi-temps d’un match. Le joueur en question est Mukhtar Ali, ancien milieu passé par Chelsea, dont la signature a été annoncée alors que les deux équipes venaient à peine de regagner les vestiaires.
🚨 𝗗𝗨 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦-𝗩𝗨 𝗘𝗡 𝗦𝗔𝗨𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗢 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 😱— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 15, 2026
Pour la première fois dans l’histoire de la SPL, une recrue est annoncée À LA MI-TEMPS d’un match !
Al Ittihad a officialisé la signature de l’ancien joueur de Chelsea 🏴… Mukhtar Ali 😂 pic.twitter.com/xA9wmuGxVs
Cette opération intervient dans un contexte plus sérieux pour Al-Ittihad, qui devait réagir après la grave blessure d’Hamed Al-Ghamdi, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur lors d’un match amical. Le club saoudien a donc décidé d’accélérer pour renforcer son milieu de terrain avec Mukhtar Ali. Une arrivée utile sportivement, mais surtout une présentation qui restera comme l’une des scènes les plus improbables.
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