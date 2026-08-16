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SPL : Al-Ittihad annonce une recrue… à la mi-temps

Par Allan Brevi
1 min.
otavio @Maxppp
Ittihad 1-1 Al Kholood

Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, la Saudi Pro League s’est habituée aux transferts XXL et aux scènes parfois improbables. Mais Al-Ittihad vient de franchir un nouveau cap dans l’insolite. Pour la première fois dans l’histoire du championnat saoudien, le club a officialisé l’arrivée d’une recrue… pendant la mi-temps d’un match. Le joueur en question est Mukhtar Ali, ancien milieu passé par Chelsea, dont la signature a été annoncée alors que les deux équipes venaient à peine de regagner les vestiaires.

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Cette opération intervient dans un contexte plus sérieux pour Al-Ittihad, qui devait réagir après la grave blessure d’Hamed Al-Ghamdi, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur lors d’un match amical. Le club saoudien a donc décidé d’accélérer pour renforcer son milieu de terrain avec Mukhtar Ali. Une arrivée utile sportivement, mais surtout une présentation qui restera comme l’une des scènes les plus improbables.

Pub. le - MAJ le
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