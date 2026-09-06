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Ligue 1

Paris FC : la satisfaction de Liam Rosenior après l’exploit au Vélodrome

Par Valentin Feuillette
1 min.
Rosenior at PFC @Maxppp
Marseille 2-3 Paris FC

Au micro de Ligue 1+, Liam Rosenior avait le sourire après la victoire du Paris FC face à l’OM (3-2), ce dimanche soir au Vélodrome. L’entraîneur parisien a salué la prestation collective de ses joueurs, tout en reconnaissant quelques lacunes durant la première période, notamment dans l’intensité du pressing. Malgré cela, il a apprécié la détermination affichée par son équipe jusqu’au coup de sifflet final.

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« Une très belle performance collective contre une bonne équipe. Je n’étais pas très content de la première mi-temps, au niveau du pressing notamment, mais on a fait de bonnes choses. On a eu de l’envie et un bon état d’esprit, on a toujours cru à la victoire », a ainsi déclaré Liam Rosenior après la rencontre.

Pub. le - MAJ le
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