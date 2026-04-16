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Un acteur d’Hollywood est le cousin d’un ancien joueur de l’OL

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Antonio Banderas @Maxppp

Il n’est sans doute pas le plus connu des anciens joueurs de l’Olympique Lyonnais, mais François Bandera nous a offert l’une des anecdotes les plus insolites de la semaine dans les colonnes du Progrès. Passé chez les Gones le temps d’une saison (1979-1980, 3 buts en 16 matches), l’ancien attaquant a dévoilé qu’il était cousin avec… la star de Hollywood, Antonio Banderas !

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« Antonio est mon petit-cousin. Nos grands-pères étaient frères. C’est ma mère qui a élevé Antonio à Carratraca, en Andalousie. En arrivant en France, j’avais le -s sur mon nom, je m’appelais Francisco Banderas, mais quand je me suis fait naturaliser, on a enlevé le -s », a-t-il confié au quotidien local.

Pub. le - MAJ le
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