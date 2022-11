BL : Fribourg dispose de Cologne et monte sur le podium

Duel d'équipes européennes aux destins différents pour la dernière rencontre de la 13e journée de Bundesliga : Fribourg, qui a terminé leader de sa poule en Ligue Europa et directement qualifié pour les 8es de finale, recevait le FC Cologne, troisième de son groupe en Ligue Europa Conference et éliminé de toute compétition européenne. En cas de succès, les Brésiliens du Breisgau avaient l'occasion de devenir les nouveaux dauphins du Bayern Munich, vainqueur du Hertha Berlin samedi après-midi.

Les locaux s'imposaient avec maîtrise face aux Boucs (2-0). Il fallait attendre la seconde période pour voir Jeong Woo-yeong débloquer la marque sur un contre initié par Michael Gregoritsch. L'international autrichien se muait en buteur après l'heure de jeu en reprenant le centre de Christian Gunter de la tête au premier poteau. Avec ce succès, le SCF passe devant l'Union Berlin et n'est plus qu'à un point du leader bavarois. Le FCK, quant à lui, est défait pour la quatrième fois cette saison et reste 12e au classement.