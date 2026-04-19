Monaco-Auxerre : Paul Pogba est déjà parti à l’échauffement

Alors que la première période vient de s’achever avec un avantage logique pour l’AJ Auxerre (0-2), une image attire déjà tous les regards du côté du banc monégasque. Paul Pogba est parti à l’échauffement, sous les yeux attentifs du staff de l’AS Monaco. Dans un match où les hommes du Rocher peinent à imposer leur rythme, l’entrée possible du milieu français pourrait redistribuer les cartes en seconde période.

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Menés et bousculés par une équipe auxerroise inspirée, les Monégasques cherchent une solution pour relancer la machine. La qualité technique de leur vétéran pourrait apporter de la créativité et de l’impact dans l’entrejeu, là où Monaco a semblé en manque de maîtrise. Reste à savoir si le Champion du monde 2018 sera l’atout capable de renverser la tendance au retour des vestiaires.