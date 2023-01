Le PSG va toucher le jackpot pour son amical en Arabie Saoudite

La suite après cette publicité

Opposé à Cristiano Ronaldo et Al Nassr, jeudi prochain, dans le cadre d’un match amical organisé à Riyad, le Paris Saint-Germain prépare donc un long déplacement après le revers concédé face au Stade Rennais. Un voyage qui devrait, malgré tout, faire du bien aux finances du club parisien.

En effet, selon les dernières informations du quotidien L’Equipe, le champion de France en titre va encaisser un peu plus de 10 millions d’euros dans l’opération. Un montant notamment lié à la présence de ses trois stars Messi, Mbappé et Neymar. A noter que le PSG a d’ores et déjà budgétisé cette somme dans ses comptes 2022-2023.

