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Suède : Alexander Isak quitte le rassemblement

Par Kevin Massampu
1 min.
Alexander Isak @Maxppp

Coup dur pour la sélection suédoise. Buteur face à la Roumanie en Ligue des Nations (2-1), ce vendredi, Alexander Isak déclare finalement forfait pour le reste du rassemblement des Blågult. Selon son club, Liverpool, l’avant-centre âgé de 27 ans souffre d’une « blessure mineure », qui l’oblige néanmoins à quitter le groupe Suède. Il ne disputera donc pas les trois prochaines rencontres avec l’équipe de Graham Potter, contre la Pologne (lundi 27 septembre, 20h45), la Bosnie-Herzégovine (le 2 octobre) et le déplacement en Roumanie (le 5 octobre).

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« Alexander Isak va rentrer à Liverpool après avoir rejoint le stage de sélection nationale, en raison d’une blessure mineure. L’attaquant va désormais être examiné par le staff médical du club au centre d’entraînement », indique notamment Liverpool dans son communiqué. Il devrait cependant être apte pour le choc des Reds contre Manchester City, le 11 octobre prochain, après la trêve internationale.

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