EdF : Didier Deschamps favorable à une participation de Kylian Mbappé à l’Euro et aux JO 2024

Dans un peu moins de 200 jours sera donné le coup d’envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024, cent ans après sa dernière Olympiade. L’occasion pour nos athlètes français de briller, à l’image de Kylian Mbappé, qui a toujours manifesté son désir de participer à la compétition. Si l’enchaînement Euro (14 juin, - 14 juillet en Allemagne) - JO (26 juillet, 10 aout) s’annonce effréné pour l’attaquant du PSG, son sélectionneur Didier Deschamps ne se montre pas défavorable à l’idée de le voir y participer. Après Tony Estanguet sur les antennes de France Inter ce mercredi matin, le natif de Bayonne s’est lui aussi exprimé sur le plateau du JT de TF1.

La suite après cette publicité

«Est-ce que Kylian Mbappé doit participer aux Jeux Olympiques ? Doit…(réfléchit). S’il en a envie et qu’il en a la possibilité… Evidemment, l’objectif pour nous tous, c’est de faire en sorte que Thierry Henry puisse avoir l’équipe de France la plus compétitive possible pour le tournoi », a confié le sélectionneur des Bleus dans le cadre d’une campagne pour les Pièces Jaunes. Le dernier mot reviendra désormais à l’employeur de l’international tricolore.