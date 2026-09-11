Real Madrid : les ennuis s’accumulent pour Yan Diomandé

Recrue la plus chère de l’été madrilène, Yan Diomandé est paradoxalement celle qui rencontre le plus de difficultés depuis son arrivée. Acheté 125 M€ hors bonus à Leipzig, l’international ivoirien doit pour le moment se contenter d’un rôle de second couteau au milieu des stars. José Mourinho ne s’alarme pas pour autant, et appelle à la prudence autour de l’ailier de 19 ans.

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Du côté de la presse espagnole en revanche, on commence à s’impatienter. Les entrées en jeu de Diomandé ne sont pas encore à la hauteur de l’investissement consenti pour sa signature, et le temps est un concept très relatif dans la capitale espagnole. Si les observateurs l’imaginaient titulaire d’office à son arrivée, le très grand début de saison d’Arda Güler a rebattu les cartes, et ce n’est pas tout…

Il est désormais troisième dans la hiérarchie

Comme l’indique le quotidien AS ce vendredi, Diomandé a été déclassé dans la hiérarchie. Son autre concurrent, Brahim Diaz, est en train de gagner du terrain et il a même été décisif lors de sa titularisation face à l’Inter Milan cette semaine en Ligue des Champions (2-1). C’est lui qui avait délivré un caviar pour Kylian Mbappé sur l’ouverture du score madrilène, et il semble être aujourd’hui la deuxième option au poste d’ailier droit.

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«La concurrence est féroce à son poste, et Yan le sait. Arda Güler, Brahim Díaz, Rodrygo (à son retour) et même Endrick peuvent tous évoluer dans un secteur qui, autrefois déserté, est désormais surchargé. Le Turc a été le joueur le plus titularisé sur ce flanc. Brahim Díaz a obtenu sa deuxième titularisation de la saison contre l’Inter Milan, et il a fait ses preuves. Les absences de Rodrygo et d’Endrick (désormais rétabli) font de l’Ivoirien la troisième option aujourd’hui», écrit AS. Diomandé est attendu au rebond.