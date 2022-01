LFP : un nouveau protocole sanitaire pour le foot français

La Ligue de Football Professionnel a établi un nouveau protocole sanitaire pour lutter contre la forte augmentation des contaminations qui affecte les clubs professionnels. Selon les informations de RMC Sport, le principal changement de ce nouveau protocole concerne l'instauration d'un test de dépistage Covid 48h avant chaque match pour tous les joueurs et le staff et ce quel que soit le statut vaccinal. Cela s'applique aussi aux arbitres et délégués.

Autre changement de ce nouveau protocole, la durée d'isolement des joueurs qui passe de dix à sept jours, voire cinq en cas de test négatif. Après sept jours d'isolement, s'il n'y a plus de symptôme, le joueur peut reprendre l’entraînement en marge du groupe jusqu'à avoir un nouveau test négatif pour réintégrer le groupe. La règle de disposer de 20 joueurs sur une liste de 30 pour jouer un match ne change pas. En ce qui concerne le match Bordeaux-OM de vendredi, dont la tenue est fortement compromise, il faudra attendre les tests de demain pour savoir si un report pourra être décidé. Ce protocole sera officialisé ce mardi et envoyé aux clubs.